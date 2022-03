Fête du chien courant et de la nature Ousse-Suzan Ousse-Suzan Catégories d’évènement: Landes

Ousse-Suzan Landes Ousse-Suzan Animation organisée par l’AFACCC40 – Entrée gratuite à partir de 9h –

Sur le site de la foire : exposition de chiens

11h Messe de St Hubert

Concours de trompes, balades en calèche, présentation des associations, activités pédagogiques

Buvette

Casse-croûte le matin

12h : Repas 15€ : Garbure, axoa-pomme de terre, fromage, glace

Réservation repas avant le 8 mai au 06 21 15 51 78

15h Présentation équipages

