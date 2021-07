Fête du Chien Château des Brétignolles, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Anché.

Fête du Chien

du samedi 31 juillet au dimanche 1 août à Château des Brétignolles

? Le château des Brétignolles, les Amis du château des Brétignolles et la Meute à Lulu présentent la « Fête du Chien » Rendez vous le samedi 31 juillet et dimanche 1er août de 10h à 18h00, dans le parc du château des Brétignolles à Anché ? pour découvrir notre événement ! ? Présentation de plus de 50 races de chien (dont certaines très rares) par des éleveurs et des passionnés ! ? Animations autour du monde du chien ? Bien-être du chien ?Artistes animaliers ? Tarif d’admission: 5 euros, gratuit moins de 12 ans ? Parking gratuit

5 euros

? Présentation de plus de 50 races de chien (dont certaines très rares) par des éleveurs et des passionnés ! ? Animations autour du monde du chien ? Bien-être du chien

Château des Brétignolles 1 Route de Chinon, 37500 Anché Anché Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T18:00:00