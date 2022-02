Fête du Cheval Tréouergat Tréouergat Catégories d’évènement: Finistère

TREOUERGAT

Fête du Cheval Tréouergat, 15 mai 2022, Tréouergat. Fête du Cheval Terrain des fêtes Le Bourg Tréouergat

2022-05-15 11:30:00 – 2022-05-15 19:00:00 Terrain des fêtes Le Bourg

Tréouergat Finistère Tréouergat Parade des chevaux et calèches à 11h30. Repas, spectacles équestres. De 11h30 à 19h. foyerrural.treouergat@gmail.com Parade des chevaux et calèches à 11h30. Repas, spectacles équestres. De 11h30 à 19h. Terrain des fêtes Le Bourg Tréouergat

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, TREOUERGAT Autres Lieu Tréouergat Adresse Terrain des fêtes Le Bourg Ville Tréouergat lieuville Terrain des fêtes Le Bourg Tréouergat Departement Finistère

Tréouergat Tréouergat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treouergat/

Fête du Cheval Tréouergat 2022-05-15 was last modified: by Fête du Cheval Tréouergat Tréouergat 15 mai 2022 finistère Tréouergat

Tréouergat Finistère