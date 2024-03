Fête du cheval Osthouse, dimanche 8 septembre 2024.

Fête du cheval Osthouse Bas-Rhin

Cette fête promet aventure, amusement et délices culinaires. Quel que soit votre âge, vous trouverez une activité et fera de cette journée un moment agréable à partager entre amis et en famille.

Matin balade de 10km pour les cavaliers. Déjeuner champêtre. Après midi jeux équestres, animations pour enfants, tours à cheval, structure gonflable, jeux d’adresse. Jeux équestres. Spectacle avec chevaux en liberté.

A partir de 17h tartes flambées. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

rue de Gerstheim

Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est cavaliersdosthouse@yahoo.fr

L’événement Fête du cheval Osthouse a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme du grand Ried