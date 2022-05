Fête du cheval – Les Equisports du Pays de Montfort sur Meu – édition 2022 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Monter sur ses grands chevaux ou plutôt regarder les autres monter, à l’occasion de la fête du cheval, organisée par les Equisports de Montfort sur le site de l’île au moulin.

Des compétitions avec des cavaliers de renommée internationale, des animations, des baptêmes de poneys… Gratuit et ouvert à tous. – Concours de dressage : Championnat départemental Amateur/Club – 11 et 12 juin

– Concours d’obstacles pro / amateur – Du 16 au 19 juin (cinéma plein – air, spectacle…)

– Concours d’obstacles jeunes chevaux – 21 et 22 juin

