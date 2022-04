Fête du cheval Haflinger Neewiller-près-Lauterbourg Neewiller-près-Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fête du cheval Haflinger Neewiller-près-Lauterbourg, 18 juin 2022, Neewiller-près-Lauterbourg. Fête du cheval Haflinger Neewiller-près-Lauterbourg

2022-06-18 – 2022-06-19

Neewiller-près-Lauterbourg Bas-Rhin Neewiller-près-Lauterbourg Organisées par l’Association Sportive des Amis du Cheval, au Haras de la Née.

Venez découvrir un centre équestre et des installations exceptionnelles (terrains de concours, CSO, terrain d’attelage, parcours de cross…).

Le samedi à partir de 18h balade en calèche et baptême à dos de poney (Gratuit) Ambiance musicale animée par le groupe Santa Lucia suivi à 20h par un grand spectacle équestre avec la participation de l’écurie Loic Cantera.

Le dimanche à partir de 11h balade en calèche, baptême à dos de poney, suivi à 14h d’un spectacle équestre, une représentation époustouflante, émerveillement garantie avec la participation de l’écurie Loic Cantera. Restauration et buvette sur place les 2 jours. Le samedi à partir de 18h avec des baptêmes à poney et en attelage gratuites, suivi à 20h par un spectacle équestre avec la participation de l’écurie Loic Cantera.

