Fête du Cheval et de la Forge

Confort-Meilars, Finistère

A 10h, randonnée. Toute la journée : Vente de cucurbitacées, stands d'artisanat d'art et de produits du terroir. Démonstration de ferrage et de débardage. Balades à poney ou en calèche. L'après midi : Fabrication de cidre à l'ancienne. Présence du cercle et du bagad de Pouldergat. Petite restauration (crêpes, gâteaux, cafés), buvette.

+33 6 02 09 93 70

