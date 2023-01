Fête du cheval et bénédiction des chevaux Cabriès Cabriès Cabriès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fête du cheval et bénédiction des chevaux Ferme pédagogique / Foyer Saint-Raphaël / Eglise de Calas / Chapelle Notre Dame de la Salette Cabriès

Bouches-du-Rhône Cabriès Deux jours de fête non-stop sur le thème du cheval avec de nombreuses animations et spectacles équestres, promenades à cheval et à poneys, découverte des métiers du cheval, danses traditionnelles. Le point d’orgue de ces trois jours est, bien sûr, la Bénédiction des cavaliers et des chevaux du Lundi de Pâques, sur le parvis de la chapelle Notre Dame de La Salette… La commune de Cabriès célèbre la nouvelle édition de la traditionnelle Bénédiction des chevaux dans le cadre de la Fête du Cheval +33 4 42 69 28 31 Office de l’Animation Communale Cabriès

