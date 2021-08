Fête du cheval de Villeréal Villeréal, 26 septembre 2021, Villeréal.

Fête du cheval de Villeréal 2021-09-26 08:00:00 – 2021-09-26 18:00:00

Villeréal 47210 Villeréal

Ayant fêté son 750ème anniversaire, Villeréal est aujourd’hui l’un des plus beaux villages de France. La bastide vous accueille en Haut-Agenais Périgord pour sa fête du cheval pour découvrir son haras, son hippodrome et sa passion pour l’un des meilleurs amis de l’homme.

L’office de tourisme vous dira tout sur cette nouvelle édition de l’évènement qui se déroule en ville, à l’hippodrome et sur les chemins du Villeréalais lors d’un rallye pour cavaliers et attelages. Entre découverte du site et animations pour enfants (dont bien sûr des baptêmes à poney !), assistez à une démonstration de ferrage à chaud ou à un spectacle équestre.

Différentes animations le matin dans le bourg, et l’après-midi à l’hippodrome avec des spectacles équestres.

Restauration possible le midi sur réservation.

+33 5 53 36 09 65

© OT Villeréal

