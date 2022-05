Fête du cheval Compreignac Compreignac Catégories d’évènement: COMPREIGNAC

Haute-Vienne

Fête du cheval Compreignac, 21 mai 2022, Compreignac.

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 18:00:00

Samedi 21 mai 10h-18h, centre équestre Haras de Valdor. Entrée gratuite. Buvette et restauration. Myriam Elgarch 06 66 13 28 90. Journée d'animation et de démonstrations équestres, possibilité de s'initier gratuitement à l'équitation pour petits et grands. Au programme : tournoi de chevalerie, spectacles en musique, promenades à poney, initiations à cheval et initiation a l'equifeel, nombreux exposants.

