Fête du cheval Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime

Fête du cheval Bacqueville-en-Caux, 14 août 2022, Bacqueville-en-Caux. Fête du cheval Bacqueville-en-Caux

2022-08-14 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-14 23:30:00 23:30:00

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime La Fête du cheval est de retour le 14 août ! L’événement débute à 14h30 et sera rythmé par plusieurs animations : des baptêmes de poneys, un concours d’attelage, une animation country, du horse ball mais aussi un marché fermier.

Cet après-midi sera suivi d’un spectacle à 18h30 et un feu d’artifice clôturera l’événement. L’entrée est gratuite ! La Fête du cheval est de retour le 14 août ! L’événement débute à 14h30 et sera rythmé par plusieurs animations : des baptêmes de poneys, un concours d’attelage, une animation country, du horse ball mais aussi un marché fermier.

Cet après-midi… +33 2 35 83 22 60 https://www.tropevent.com/event/FR-2021-08-14-Soiree-cochon-grille-18492471598934767?fbclid=IwAR0ZtMiX-0HIyGbhDjLmCmXJn_oooXhzyKWl6OJInGUPUATvC7YvBh6bLiA La Fête du cheval est de retour le 14 août ! L’événement débute à 14h30 et sera rythmé par plusieurs animations : des baptêmes de poneys, un concours d’attelage, une animation country, du horse ball mais aussi un marché fermier.

Cet après-midi sera suivi d’un spectacle à 18h30 et un feu d’artifice clôturera l’événement. L’entrée est gratuite ! Bacqueville-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Bacqueville-en-Caux Adresse Ville Bacqueville-en-Caux lieuville Bacqueville-en-Caux Departement Seine-Maritime

Fête du cheval Bacqueville-en-Caux 2022-08-14 was last modified: by Fête du cheval Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux 14 août 2022 Bacqueville-en-Caux seine-maritime

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime