Fête du Cheval à Lamorlaye Lamorlaye, 22 septembre 2021-22 septembre 2021, Lamorlaye.

Fête du Cheval à Lamorlaye 2021-09-22 – 2021-09-25

Lamorlaye Oise Lamorlaye

Animations, projections et expositions, démonstrations, représentations, compétitions, le cheval patrimoine fait sensation.

Au programme :

• Projections et débats avec les réalisateurs de films sur l’univers du cheval (22 -23 septembre en soirée, séances pour les scolaires en journée).

• Expositions de photos, peintures et sculptures (à partir du 15 septembre).

• Visites des terrains d’entraînement et d’écuries.

• Village exposants, animations, démonstrations (maréchal ferrant …)

• Compétition : championnat de l’aire cantilienne du cheval à deux pattes, pour les enfants de 9 à 14 ans. Épreuves par équipe de 2.

• Grand spectacle en soirée, le 25 septembre, dans le parc du château.

Buvette et petit restaurant sur place.

Réservez votre journée dès maintenant www.feteducheval.org

+33 3 44 21 64 00 https://feteducheval.org/

Fete du cheval 2021 Affiche_V1