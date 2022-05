Fête du cheval à Équivallée Albé Albé Catégories d’évènement: Albé

Bas-Rhin

Fête du cheval à Équivallée Albé, 12 juin 2022, Albé. Fête du cheval à Équivallée Albé

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12

Albé Bas-Rhin Albé 0 EUR Une journée festive est organisée au centre équestre. Baptêmes poneys. Démonstrations équestres. Restauration midi et tartes flambées le soir. Buvette. Présence des participantes au Championnat de France 2023. Une journée festive est organisée au centre équestre. Baptêmes poneys. Démonstrations équestres. Restauration midi et tartes flambées le soir. Buvette. Présence des participantes au Championnat de France 2023. Albé

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Albé, Bas-Rhin Autres Lieu Albé Adresse Ville Albé lieuville Albé Departement Bas-Rhin

Albé Albé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albe/

Fête du cheval à Équivallée Albé 2022-06-12 was last modified: by Fête du cheval à Équivallée Albé Albé 12 juin 2022 Albé Bas-Rhin

Albé Bas-Rhin