2022-05-21 – 2022-05-21

Villers-Cotterêts Aisne

Venez célébrer le château de Villers-Cotterêts et la langue française, lors d’un grand pique-nique dans le parc du château, en lisière de la forêt de Retz. Au programme de cette journée : spectacles préparés par les écoles et présence de nombreux stands partenaires qui vous permettront de découvrir, entre autres, les œuvres d’Alexandre Dumas père, natif de Villers-Cotterêts. Mais également les ouvrages dédiés au château, les métiers des artisans qui ont contribué à la restauration des chefs d’œuvre Renaissance du château de Villers-Cotterêts. Deux food-truck (pizzas et crêpes) seront également présents pour vous régaler.

association@chateaudevillerscotterets.fr

©Jean-Dheilly Visualdrone

