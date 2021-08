Retournac Retournac Haute-Loire, Retournac Fête du chateau d’Artias Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Fête du chateau d’Artias Retournac, 8 août 2021, Retournac. Fête du chateau d’Artias 2021-08-08 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-08 Château Artias

Retournac Haute-Loire Retournac EUR 5 5 Théâtre : “Si Artias m’était conté” les.amis.dartias@gmail.com +33 6 07 02 99 59 http://www.sites.google.com/site/lesamisdartias dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse Château Artias Ville Retournac lieuville 45.2136#4.00077