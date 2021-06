Fête du chat Montélimar, 8 août 2021-8 août 2021, Montélimar.

Fête du chat 2021-08-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-08 19:00:00 19:00:00

Montélimar Drôme

Avec le concours de l’ASDA et SOS 4 pattes en détresse: une journée dédiée à la sensibilisation à la cause animale avec des animations et des stands de vente de produits.

