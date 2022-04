FETE DU CHAR A VOILE Hermanville-sur-Mer, 16 avril 2022, Hermanville-sur-Mer.

FETE DU CHAR A VOILE Hermanville-sur-Mer

2022-04-16 – 2022-04-18

Hermanville-sur-Mer Calvados

Le Club de Voile et Loisirs d’Hermanville sur mer vous convie à sa fête du char à voile !

Trois jours de char à voile les 16-17-18 avril pour les enfants de 7 à 17 ans scolarisés au sein de la Communauté Urbaine Caen la Mer.

Première séance gratuite, forfait de 20 € pour les deux suivantes.

Plus deux animations sur les week-ends des 23/24 avril et 14/05.

Retrouvez toutes les informations sur leur site internet.

Hermanville-sur-Mer

