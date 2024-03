Fête du chant traditionnel Bovel, mercredi 24 avril 2024.

En 2024, participez à la 28ème FETE DU CHANT avec au programme :

• Des stages autour de la chanson de tradition orale

• Une veillée de chant dite d’accueil des stagiaires

• Une joute chantée

• Un forum des associations de collectage, diffusion et de la tradition chantée en Bretagne et ailleurs

• Une randonnée chantée

• Des conférences autour du thème de la tradition orale de Bretagne et d’ailleurs

• Plusieurs concerts

• Une programmation spécifique jeune public avec un retour des interventions dans les classes de maternelles de l’école de la Roche Pourprée de la Chapelle Bouëxic .

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-29

Bovel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@epille.com

