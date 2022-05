Fête du Cercle de Captieux Captieux, 4 juin 2022, Captieux.

Fête du Cercle de Captieux Captieux

2022-06-04 – 2022-06-05

Captieux 33840 Captieux

8 EUR Le cercle de Captieux vous attends 2 jours de fête dans la joie et la bonne humeur !

Samedi 4 :

– 11h00 : Assemblée générale

– 14h30 : concours de pétanque en doublette ouvert à tous

– 19h30 : repas concert à 15 €. Vincent Macias est sur scène au milieu des poubelles. Des détritus jonchent le sol et, au fur et à mesure qu’il les jette dans le container, la magie s’installe, faisant réapparaître ces objets assemblés et transformés en sculptures improbables ! Vincent va-t-il réussir à découvrir que ce sont des instruments de musique ? Va-t-il parvenir à les apprivoiser ?

Dimanche 5 :

– 15h00 : concours de belote

– 19h30 : Apéro tapas avec la Bazadaise

+33 5 56 65 60 31

© mairie de Captieux

Captieux

dernière mise à jour : 2022-05-24 par