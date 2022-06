Fête du centre équestre Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: 30430

Méjannes-le-Clap

Fête du centre équestre Méjannes-le-Clap, 25 juin 2022

2022-06-25 – 2022-06-25

Méjannes-le-Clap 30430 Fête du Club le matin Carrousel avec les élèves du club etjeux à poney et à cheval. Organisée par le Centre Equestre +33 6 76 44 19 68 Méjannes-le-Clap

