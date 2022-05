Fête du Centre équestre de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 17:30:00

Villers-Cotterêts Aisne La fin d’année s’annonce et à cette occasion, le centre vous invite à venir en famille pour passer une journée conviviale. Pour tout renseignement ou inscription, contactez l’accueil ou la page facebook @centreequestrevillerscotterets La fin d’année s’annonce et à cette occasion, le centre vous invite à venir en famille pour passer une journée conviviale. Pour tout renseignement ou inscription, contactez l’accueil ou la page facebook @centreequestrevillerscotterets +33 3 23 96 42 18 La fin d’année s’annonce et à cette occasion, le centre vous invite à venir en famille pour passer une journée conviviale. Pour tout renseignement ou inscription, contactez l’accueil ou la page facebook @centreequestrevillerscotterets pixabay

