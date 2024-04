Fête du centenaire de l’église Saint-Erasme Uffholtz, dimanche 21 avril 2024.

Fête du centenaire de l’église Saint-Erasme d’Uffholtz et de la reconstruction du village. Messe à 10 h avec la Chorale Sainte-Cécile en présence de la Compagnie du Sarto, suivie d’un apéritif-concert par les Grognards de Haute-Alsace, d’un déjeuner et d’un concert de l’ensemble vocal Les Petits-chanteurs de Guewenheim. Inauguration d’une plaque commémorative 1924-2024. Plaquette céramique en vente. Signet souvenir. Au repas agrément musical de Gilles Siffert. À 16 h à l’église Saint-Erasme concert par l’ensemble vocal Les Petits chanteurs de Guewenheim. EUR.

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

22 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est

