Fête du Cap-Coz souper du pêcheur et feu d’artifice nautique Près du poste de secours Fouesnant, samedi 10 août 2024.

Fête du Cap-Coz souper du pêcheur et feu d'artifice nautique Près du poste de secours Fouesnant Finistère

Organisée par le comité d’animation du Cap-Coz

Fête du Cap-Coz avec SOUPER DU PECHEUR

À partir de 19h Animations toute la soirée

Animation musicale avec musique & danse bretonne avec Le cercle celtique Ar Pintiged Foën

puis, chants de marins avec « Gwen Aod » suivi du groupe « Open The Road » (musique Pop, Rock… )

À partir de 19h Souper du pêcheur mais aussi crêpes sucrées et galettes/galette/saucisse, buvette.

Repas complet (13 €): soupe de poisson, thon grillé et frites, tarte fine aux pommes. Jambon-frites, galette saucisse et galettes jambon fromage à 3,50 € Crêpes froment 1,50 €.

Ambiance musicale dansante avant et après le feu d’artifice nautique tiré vers 23H. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 19:00:00

fin : 2024-08-10

Près du poste de secours Avenue de la Pointe du Cap Coz

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne comite.capcoz@laposte.net

