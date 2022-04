Fête du Cap-Coz : Souper du pêcheur et feu d’artifice – EN ATTENTE DE CONFIRMATION Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Fête du Cap-Coz : Souper du pêcheur et feu d’artifice – EN ATTENTE DE CONFIRMATION Fouesnant, 13 août 2022, Fouesnant. Fête du Cap-Coz : Souper du pêcheur et feu d’artifice – EN ATTENTE DE CONFIRMATION Avenue de la Pointe du Cap Coz (en face du Pierre et Vacances) Fouesnant

2022-08-13 19:00:00 – 2022-08-13 Avenue de la Pointe du Cap Coz (en face du Pierre et Vacances)

Fouesnant Finistère Fouesnant Fête du Cap-Coz avec SOUPER DU PECHEUR :

Á partir de 19h : Souper du pêcheur (soupe du pêcheur, Thon grillé sauce crustacés frites, dessert. Stand crêpes et galettes saucisses). ANIMATION MUSICALE avec :

Démonstration de danses bretonnes avec Le cercle celtique « Ar Pintiged Foën »

accompagné des musiciens de « Dorn ha Dorn »

Chants de marins , animations musicale puis, grand feu d’artifice tiré dans la baie !… comite.capcoz@laposte.net +33 6 98 10 06 39 Fête du Cap-Coz avec SOUPER DU PECHEUR :

Á partir de 19h : Souper du pêcheur (soupe du pêcheur, Thon grillé sauce crustacés frites, dessert. Stand crêpes et galettes saucisses). ANIMATION MUSICALE avec :

Démonstration de danses bretonnes avec Le cercle celtique « Ar Pintiged Foën »

accompagné des musiciens de « Dorn ha Dorn »

Chants de marins , animations musicale puis, grand feu d’artifice tiré dans la baie !… Visuel libre de droit

Avenue de la Pointe du Cap Coz (en face du Pierre et Vacances) Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-04-12 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Avenue de la Pointe du Cap Coz (en face du Pierre et Vacances) Ville Fouesnant lieuville Avenue de la Pointe du Cap Coz (en face du Pierre et Vacances) Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

Fête du Cap-Coz : Souper du pêcheur et feu d’artifice – EN ATTENTE DE CONFIRMATION Fouesnant 2022-08-13 was last modified: by Fête du Cap-Coz : Souper du pêcheur et feu d’artifice – EN ATTENTE DE CONFIRMATION Fouesnant Fouesnant 13 août 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère