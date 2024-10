FÊTE DU CANAL Port Saint-Sauveur Toulouse, dimanche 13 octobre 2024.

FÊTE DU CANAL

Port Saint-Sauveur PORT SAINT-SAUVEUR Toulouse Haute-Garonne

Du port Saint Sauveur, au pont des demoiselles et aux cales de Radoub, venez profiter d’un dimanche au bord de l’eau avec le projet Grand Canal.

Au programme de cette journée des promenades en calèche au bord du canal, des balades botaniques, des conférences, un défilé de péniches, et des informations pratique sur le canal et sur le projet Grand Parc Canal.

Les cales de Radoub vous ouvrent également leurs portes, avec la visite d’un chantier de construction d’un drakkar, des concerts et des films sur les métiers des canaux.

Et enfin des spectacles d’acrobatie, de l’escalade, une randonnée, de la photo, de la peinture et même des voitures à pédales. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 09:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

Port Saint-Sauveur PORT SAINT-SAUVEUR

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

L’événement FÊTE DU CANAL Toulouse a été mis à jour le 2024-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

dimanche 13 octobre 2024 FÊTE DU CANAL Port Saint-Sauveur Toulouse FÊTE DU CANAL Port Saint-Sauveur PORT SAINT-SAUVEUR Toulouse Haute-Garonne 2024-10-13 à .Du port Saint Sauveur, au pont des demoiselles et aux cales de Radoub, venez profiter d'un dimanche au bord de l'eau avec le projet Grand Canal.