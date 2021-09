Roubaix Quai de Calais Nord, Roubaix Fête du canal Quai de Calais Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Fête du canal Quai de Calais, 12 septembre 2021, Roubaix. Fête du canal

Quai de Calais, le dimanche 12 septembre à 10:00

Venez encore profiter un peu de l’été au bord de l’eau. Pour cette fête du canal, toutes les activités sont gratuites. Réservations sur place. Rendez-vous de 10h à 18 au quai de Calais 59100 à Roubaix Le matin de 10h à 12h : * marché de producteurs locaux et zéro déchets * balades fluviales à bord de La Décidée L’après-midi de 14h à 18h : Activités nautiques * balades fluviales à bord de La Décidée * initiation au paddle par le Grand Huit * initiation au kayak par Wasquehal Kayak Club * simulateur de pêche et initiation au float tubespar la Maison de l’eau de la pêche et de la nature. Ateliers * sculpture tressée par Florie Andrégès * atelier récup’art par le Jardin des Bennes * atelier de cuisine de plantes sauvages par la Maison de Jardin * fabrication de smoothies avec le Cyclobar de Circomédie * jeux en accès libre par la Compagnie Sac à Dés Animation musicale et sonore par le Collectif de la Girafe Plus d’infos au 03 20 63 11 23 [[relaiscanal@lillemetropole.fr](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr)](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr) Pass sanitaire exigé pour participer aux ateliers

Ateliers gratuits sur réservations le jour J

Au programme de cette journée festive : marché de producteurs locaux, ateliers, balades fluviale, animation musicale Quai de Calais 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Quai de Calais Adresse 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Quai de Calais Roubaix