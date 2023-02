Fête du Canal et Brocante Léré Léré Catégories d’Évènement: Cher

Cher Léré Venez fêter la Fête du Canal à Léré, le samedi 1er Juillet !

Brocante , restauration midi et soir, manèges, animations, concert et bal, feu d’artifice à 23h ! Venez fêter la Fête du Canal à Léré, le samedi 1er Juillet !

Venez fêter la Fête du Canal à Léré, le samedi 1er Juillet !

Brocante , restauration midi et soir, manèges, animations, concert et bal, feu d'artifice à 23h !

