Fête du Canada 2022 – Mehdi Cayenne & Laurence Nerbonne Centre culturel canadien, 1 juillet 2022, Paris.

Le vendredi 01 juillet 2022

de 19h30 à 22h00

. gratuit

Vendredi 1er juillet, direction le Centre culturel canadien dans le 8e arrondissement de Paris pour célébrer avec nous la Fête du Canada ! Après deux années de célébrations virtuelles pour marquer notre fête nationale, nous vous attendons nombreuses et nombreux pour une soirée toute en musique !

Au programme : ouverture des portes à 19h30 avec un cocktail de bienvenue, suivi par deux concerts exceptionnels des artistes canadiens Mehdi Cayenne et Laurence Nerbonne, qui enflammeront tour à tour la scène du Centre culturel canadien !

Réservez vos places sans plus attendre – Concerts gratuits et debout.

Poète funk-punk et véritable bête de scène de la francophonie internationale, l’artiste franco-ontarien Mehdi Cayenne revient à Paris en force, avec un tourbillon dansant de chansons inédites mêlant sa pop alternative diasporique à une plume éclatante !

La rage de vivre qui l’habite s’est affûtée ces dernières années au rythme de centaines de concerts au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Arménie… et rayonnera en juillet 2022 au Festival OFF d’Avignon.

Armez-vous de vos sourires et préparez vos meilleurs pas de danse ; Mehdi Cayenne s’en vient brûler les planches du Centre culturel canadien comme personne !

Pour un avant-goût de ce qui vous attend avec Mehdi Cayenne bit.ly/3afsEeg

Laurence Nerbonne est plus qu’une chanteuse pop. Autrice-compositrice, réalisatrice et beatmaker de ses propres chansons, l’artiste québécoise propose une pop urbaine bien à elle, où se mêlent sonorités latines, R’n’B et textes revendicateurs bien ancrés dans l’actualité.

Récipiendaire du prix Juno en 2017 pour l’album francophone de l’année au Canada avec son album XO, sacrée révélation Radio-Canada 2016, récipiendaire du prix de la chanson SOCAN la même année, nommée à l’ADISQ pour ses album XO et FEU, Laurence Nerbonne sait se réinventer constamment et apporter une brise de fraîcheur à la pop canadienne : une artiste iconoclaste, qui fera bientôt vibrer la scène du CCC pour la Fête du Canada !

Pour un avant-goût de ce qui vous attend avec Laurence Nerbonne bit.ly/39WtFrA

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/concerts-mehdi-cayenne-laurence-nerbonne/ 0144432185 reservation@canada-culture.org

© Alix Forgeot pour Mehdi Cayenne