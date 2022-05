Fête du Bruit dans Landerneau Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: 29800

Landerneau 29800 Festival phare de la région BRETAGNE, la FÊTE DU BRUIT défend un projet artistique fort, mêlant têtes d’affiches internationales et artistes émergents.

