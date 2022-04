Fête du bretzel Diemeringen Diemeringen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Diemeringen

Fête du bretzel Diemeringen, 8 mai 2022, Diemeringen. Fête du bretzel Diemeringen

2022-05-08 – 2022-05-08

Diemeringen Bas-Rhin Diemeringen 0 EUR Dégustation de bretzels sucrés et salés dans une ambiance conviviale. Tout au long de la journée, flânez également entre les stands du marché aux puces. Restauration et buvette. Evènement organisé par la philharmonie.

Thé dansant à partir de 15h animé par Alpen Melodie (payant)

Réservation d’un emplacement par mail ou au 06 68 11 28 48 (2€ le ml, minimum 5ml avec véhicule) +33 6 88 43 30 85 Dégustation de bretzels sucrés et salés dans une ambiance conviviale. Tout au long de la journée, flânez également entre les stands du marché aux puces. Restauration et buvette. Evènement organisé par la philharmonie.

Thé dansant à partir de 15h animé par Alpen Melodie (payant)

Réservation d’un emplacement par mail ou au 06 68 11 28 48 (2€ le ml, minimum 5ml avec véhicule) Diemeringen

dernière mise à jour : 2022-04-05 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Diemeringen Autres Lieu Diemeringen Adresse Ville Diemeringen lieuville Diemeringen Departement Bas-Rhin

Diemeringen Diemeringen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/diemeringen/

Fête du bretzel Diemeringen 2022-05-08 was last modified: by Fête du bretzel Diemeringen Diemeringen 8 mai 2022 Bas-Rhin Diemeringen

Diemeringen Bas-Rhin