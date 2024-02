Fête du breton Salle Cap Caval Penmarch, samedi 16 mars 2024.

Fête du breton Salle Cap Caval Penmarch Finistère

La fête de la langue bretonne est organisée l’association Ti Brezhoneg ar Vro Vigoudenn.

Le but est de permettre aux parents de vivre un moment en breton avec leur enfant bretonnant, même si eux-mêmes ne

le sont pas ! Passer un moment en breton avec votre enfant, lui permettra de renforcer sa volonté d’apprendre cette langue mais aussi de comprendre qu’il y a du breton en dehors de l’école c’est une langue vivante ! Toutes les activités sont ouvertes aux adultes et adolescents apprenant qui souhaitent regarder, écouter et participer ! Notre but principal est de faire se rencontrer les bretonnants de tous âges. Réservation par mail ou par téléphone obligatoire.

Certaines activités que nous promouvons ne sont pas organisées par notre association, cela est mentionné. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16 00:00:00

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen

Penmarch 29760 Finistère Bretagne tibrezhoneg.arvrovigoudenn@gmail.com

