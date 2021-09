Fête du bourru Pellegrue, 2 octobre 2021, Pellegrue.

Fête du bourru 2021-10-02 17:30:00 – 2021-10-02

Pellegrue Gironde Pellegrue

Venez fêter les vendanges!

En matinée : animation déambulatoire sur la marché de Sainte-Foy la Grande par la banda In Vino Veritas

A Pellegrue dès 17h30:

– 17h30 : Ouverture en musique avec la banda In Vino Veritas, démonstration des rouleurs de barriques de Lussac. Découvrez les jeux traditionnels “Animavignes” proposés par Lou Beret.

– 18h : Cérémonie d’intronisations par la Confrérie des Sainte-Foy-Côtes-de-Bordeaux

– 19h : Apéritif bourru offert en musique avec la banda, démonstration des rouleurs de barriques de Lussac. Ouverture de la restauration avec un marché gourmand et des vignerons locaux.

– 20h : Animation musicale avec Mickaël Vignaud

Venez fêter les vendanges!

En matinée : animation déambulatoire sur la marché de Sainte-Foy la Grande par la banda In Vino Veritas

A Pellegrue dès 17h30:

– 17h30 : Ouverture en musique avec la banda In Vino Veritas, démonstration des rouleurs de barriques de Lussac. Découvrez les jeux traditionnels “Animavignes” proposés par Lou Beret.

– 18h : Cérémonie d’intronisations par la Confrérie des Sainte-Foy-Côtes-de-Bordeaux

– 19h : Apéritif bourru offert en musique avec la banda, démonstration des rouleurs de barriques de Lussac. Ouverture de la restauration avec un marché gourmand et des vignerons locaux.

– 20h : Animation musicale avec Mickaël Vignaud

+33 5 57 46 03 00

Venez fêter les vendanges!

En matinée : animation déambulatoire sur la marché de Sainte-Foy la Grande par la banda In Vino Veritas

A Pellegrue dès 17h30:

– 17h30 : Ouverture en musique avec la banda In Vino Veritas, démonstration des rouleurs de barriques de Lussac. Découvrez les jeux traditionnels “Animavignes” proposés par Lou Beret.

– 18h : Cérémonie d’intronisations par la Confrérie des Sainte-Foy-Côtes-de-Bordeaux

– 19h : Apéritif bourru offert en musique avec la banda, démonstration des rouleurs de barriques de Lussac. Ouverture de la restauration avec un marché gourmand et des vignerons locaux.

– 20h : Animation musicale avec Mickaël Vignaud

CDC Pays Foyen

dernière mise à jour : 2021-09-19 par