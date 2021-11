Ascain Ascain 64310, Ascain Fête du bourret à Txopinondo Ascain Ascain Catégories d’évènement: 64310

Ascain

Fête du bourret à Txopinondo Ascain, 7 novembre 2021, Ascain.

2021-11-07 12:30:00 – 2021-11-07 15:30:00 ZA Lanzelai Cidrerie Txopinondo

13 EUR Venez fêter la fin de la pressée des pommes à partir de 12h30 à Txopinondo !

Au programme : Dégustation du Bourret et chants marins basques autour du repas Txotx!

N'oubliez pas de réserver

