2023-01-29 – 2023-01-29

Saône-et-Loire Gourdon Saône-et-Loire EUR Vente à emporter, préparation par Christian de « Chez Boule tout est bon dans le cochon » : boudin , fromage de tête , grattons.

Présence de Nathalie apicultrice récoltante de Gourdon.

Tombola : une rosette à gagner.

Buvette / Restauration.

Pensez à réserver vos parts en téléphonant au 06 72 00 62 64 ou 06 52 04 61 00 ou par e-mail : cdf.gourdon71@gmail.com. cdf.gourdon71@gmail.com https://cdfgourdon71.wixsite.com/cdfgourdon71 Salle polyvalente Le Bourg Gourdon

