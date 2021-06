Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Fête du Bouchon Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Fête du Bouchon Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Fête du Bouchon 2021-07-25 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-25 Comité des fêtes de Castelnau-Montratier 1 place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot A partir de 9h00, venez participer à une dégustation de vins, de bières et de boissons sans alcool. Le comité vous proposera également des assiettes de tapas. Une bandas fera l’animation musicale et des producteurs locaux seront également présents. Le comité des fêtes, en partenariat avec la mairie vous propose une dégustation +33 6 38 26 15 60 Le comité des fêtes, en partenariat avec la mairie vous propose une dégustation A partir de 9h00, venez participer à une dégustation de vins, de bières et de boissons sans alcool. Le comité vous proposera également des assiettes de tapas. Une bandas fera l’animation musicale et des producteurs locaux seront également présents. Shutterbug75

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Comité des fêtes de Castelnau-Montratier 1 place Gambetta Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville 44.2676#1.35285