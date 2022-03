Fête du Bonhomme Hiver 2022 Place Chateaubriand – Place Interstellaire Sécheron, 19 mars 2022, Genève.

Place Chateaubriand – Place Interstellaire Sécheron, le samedi 19 mars à 15:00

Et c’est parti pour la fête du Bonhomme Hiver samedi 19 mars 2022!! ☃️❄ Après deux ans d’absence, la fête du Bonhomme Hiver est de retour samedi 19 mars ! La Maison de quartier des Pâquis et l’Espace de quartier Sécheron organisent la fête du Bonhomme Hiver le samedi 19 mars dès 15 heures avec partenaires et associations de quartier. Animations prévues dès 15 heures sur la place Chateaubriand, puis dès 19 heures sur la place interstellaire à Sécheron avec la mise à feu du Bonhomme Hiver. Le cortège qui relie la place Chateaubriand à Sécheron démarre à 18h sur la place Chateaubriand, avec fanfare et transport du Bonhomme Hiver dans la joie et la bonne humeur !

Tout public, gratuit

L’événement commence aux Pâquis dès 15 heures avec activités et goûter offerts, et il se poursuit à Sécheron pour brûler le Bonhomme Hiver et finir les festivités en beauté.

Place Chateaubriand – Place Interstellaire Sécheron Genève



