Fête du Bon Ange Rognonas, 28 avril 2022, Rognonas.

Fête du Bon Ange Rognonas

2022-04-28 – 2022-05-01

Rognonas Bouches-du-Rhône Rognonas

Cette confrérie est réservée aux jeunes gens, les plus anciens cahiers de comptabilité datent de 1829, ainsi que le liste des prieurs.

La coutume veut qu’un arbre de mai soit planté devant le siège de la confrérie

Sa charrette, ornée de feuilles ‘d’aubo’ peupliers de Durance symboles de jeunesse, est tirée par une vingtaine de chevaux qui courent dans les rues du village.



Prieurs : Adrien Delabre, Etienne Petigny



Jeudi 28 Avril

18h30 : Sérénade aux autorités civiles et religieuses.

19h30 : Pot de l’amitié offert par le Bon ange à la bodega place du Marché.

20h : Marquage de veaux.

20h30 : Concert animé par One kick.

22h : Bodéga des anciens DJ Bubu.



Vendredi 29 Avril

16h : Course de taureaux course de ligue.

18h30 : Essai de la charrette.

21h : Bodega Body house DJ Bubu.



Samedi 30 Avril

10h : Concours d’attrapaïre souvenir Olivier Teissier.

12h30 : Monumental Midi pompelup dans les rues du village.

14h : Paella dans les rues du village.

15h : Concours de boules équipe 3 joueurs 100 € + mise.

16h : Vachettes aux arènes.

18h30 : Bandido.

21h : Bodega paysanne DJ Bubu.



Dimanche 1er Mai

7h : Messe au mas des prieurs 39 bis avenue du Général de Gaulle.

8h : Déjeuner au mas des prieurs.

10h : Grand messe à l’église Saint-Pierre.

11h : Bénédiction et course de la charrette au grand galop.

13h : Repas moules-frites au mas des prieurs animé par l’Orkestraband.

16h : Course de taureaux avenir. 1re journée du trophée des Charretiers.

18h30 : Bandido

21h : Bodega DJ Bubu

Cette fête se déroule généralement le premier week-end de mai.

+33 6 34 65 92 25

Cette confrérie est réservée aux jeunes gens, les plus anciens cahiers de comptabilité datent de 1829, ainsi que le liste des prieurs.

La coutume veut qu’un arbre de mai soit planté devant le siège de la confrérie

Sa charrette, ornée de feuilles ‘d’aubo’ peupliers de Durance symboles de jeunesse, est tirée par une vingtaine de chevaux qui courent dans les rues du village.



Prieurs : Adrien Delabre, Etienne Petigny



Jeudi 28 Avril

18h30 : Sérénade aux autorités civiles et religieuses.

19h30 : Pot de l’amitié offert par le Bon ange à la bodega place du Marché.

20h : Marquage de veaux.

20h30 : Concert animé par One kick.

22h : Bodéga des anciens DJ Bubu.



Vendredi 29 Avril

16h : Course de taureaux course de ligue.

18h30 : Essai de la charrette.

21h : Bodega Body house DJ Bubu.



Samedi 30 Avril

10h : Concours d’attrapaïre souvenir Olivier Teissier.

12h30 : Monumental Midi pompelup dans les rues du village.

14h : Paella dans les rues du village.

15h : Concours de boules équipe 3 joueurs 100 € + mise.

16h : Vachettes aux arènes.

18h30 : Bandido.

21h : Bodega paysanne DJ Bubu.



Dimanche 1er Mai

7h : Messe au mas des prieurs 39 bis avenue du Général de Gaulle.

8h : Déjeuner au mas des prieurs.

10h : Grand messe à l’église Saint-Pierre.

11h : Bénédiction et course de la charrette au grand galop.

13h : Repas moules-frites au mas des prieurs animé par l’Orkestraband.

16h : Course de taureaux avenir. 1re journée du trophée des Charretiers.

18h30 : Bandido

21h : Bodega DJ Bubu

Rognonas

dernière mise à jour : 2022-03-24 par