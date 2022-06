Fête du Bois Urcel Urcel Catégories d’évènement: Aisne

Urcel

Fête du Bois Urcel, 28 août 2022, Urcel. Fête du Bois

Urcel Aisne

2022-08-28 09:30:00 – 2022-08-28 19:00:00 Urcel

Aisne Urcel Rendez-vous le dimanche 28 août de 9h30 à 19h à Urcel pour la fête du Bois et de l’artisanat. Buvette et restauration sur place. Tarif adulte : 5€

Tarif réduit (6 à 18 ans) : 2€

Gratuit pour les moins de 6 ans Informations sur le site internet www.lafeteduboisurcel.fr Rendez-vous le dimanche 28 août de 9h30 à 19h à Urcel pour la fête du Bois et de l’artisanat. Buvette et restauration sur place. Tarif adulte : 5€

Tarif réduit (6 à 18 ans) : 2€

Gratuit pour les moins de 6 ans Informations sur le site internet www.lafeteduboisurcel.fr Accueil Rendez-vous le dimanche 28 août de 9h30 à 19h à Urcel pour la fête du Bois et de l’artisanat. Buvette et restauration sur place. Tarif adulte : 5€

Tarif réduit (6 à 18 ans) : 2€

Gratuit pour les moins de 6 ans Informations sur le site internet www.lafeteduboisurcel.fr COMMUNE URCEL

Urcel

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Urcel Other Lieu Urcel Adresse Urcel Aisne Ville Urcel lieuville Urcel Departement Aisne

Urcel Urcel Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urcel/

Fête du Bois Urcel 2022-08-28 was last modified: by Fête du Bois Urcel Urcel 28 août 2022 Urcel Aisne

Urcel Aisne