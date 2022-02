Fête du bois Saint-Gatien-des-Bois Saint-Gatien-des-Bois Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Gatien-des-Bois

Fête du bois Saint-Gatien-des-Bois, 25 juin 2022, Saint-Gatien-des-Bois. Fête du bois Saint-Gatien-des-Bois

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-25 21:00:00 21:00:00

Saint-Gatien-des-Bois Calvados Dans le cadre du festival 2022 « La Nuit des forêts » du 17 au 26 juin, la commune de Saint-Gatien-des-Bois organise sa première « Fête du Bois ». La forêt fait partie de l’identité de la commune et l’objectif de cette manifestation est de proposer une fête atypique, unique sur le territoire.

Faire connaître au public le monde du bois sous toutes ses formes en créant un micro-village dans le bourg de Saint-Gatien-des-Bois autour des artisans du bois, et permettre une promenade en forêt accompagné par un conteur. La forêt de Saint-Gatien est totalement privée et pour cette manifestation, un des propriétaires forestiers de la commune ouvre ses bois au public. Programme journée Place de la Grande Halle :

• Artisans du bois : sculpteur sur bois, artisan menuisier…

• Ateliers pour les enfants : peinture…

• Ateliers de rencontre : Fibois Normandie (métiers de la filière, apprentissage), la fédération de chasse, la coopérative forestière

• Exposants de matériels Départs en calèche pour rejoindre la forêt (horaires non définis) Forêt :

• Balade en forêt accompagné par un conteur pour une découverte sensorielle, ludique et pédagogique. « Laissez-vous conter l’histoire de la forêt et celle de Saint-Gatien en particulier »

• Ateliers animations de 30 mn

• Scieur mobile, élagueur, débardeur à cheval, charpentier équarrisseur

• Plantation de jeunes arbres Soir :

• Repas pique-nique et concert à partir de 19 h

• Balade nocturne en forêt à partir de 20h30 Dans le cadre du festival 2022 « La Nuit des forêts » du 17 au 26 juin, la commune de Saint-Gatien-des-Bois organise sa première « Fête du Bois ». La forêt fait partie de l’identité de la commune et l’objectif de cette manifestation est de proposer… veronique@saintgatiendesbois.fr +33 2 31 65 69 82 Dans le cadre du festival 2022 « La Nuit des forêts » du 17 au 26 juin, la commune de Saint-Gatien-des-Bois organise sa première « Fête du Bois ». La forêt fait partie de l’identité de la commune et l’objectif de cette manifestation est de proposer une fête atypique, unique sur le territoire.

Faire connaître au public le monde du bois sous toutes ses formes en créant un micro-village dans le bourg de Saint-Gatien-des-Bois autour des artisans du bois, et permettre une promenade en forêt accompagné par un conteur. La forêt de Saint-Gatien est totalement privée et pour cette manifestation, un des propriétaires forestiers de la commune ouvre ses bois au public. Programme journée Place de la Grande Halle :

• Artisans du bois : sculpteur sur bois, artisan menuisier…

• Ateliers pour les enfants : peinture…

• Ateliers de rencontre : Fibois Normandie (métiers de la filière, apprentissage), la fédération de chasse, la coopérative forestière

• Exposants de matériels Départs en calèche pour rejoindre la forêt (horaires non définis) Forêt :

• Balade en forêt accompagné par un conteur pour une découverte sensorielle, ludique et pédagogique. « Laissez-vous conter l’histoire de la forêt et celle de Saint-Gatien en particulier »

• Ateliers animations de 30 mn

• Scieur mobile, élagueur, débardeur à cheval, charpentier équarrisseur

• Plantation de jeunes arbres Soir :

• Repas pique-nique et concert à partir de 19 h

• Balade nocturne en forêt à partir de 20h30 Saint-Gatien-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Gatien-des-Bois Autres Lieu Saint-Gatien-des-Bois Adresse Ville Saint-Gatien-des-Bois lieuville Saint-Gatien-des-Bois Departement Calvados

Saint-Gatien-des-Bois Saint-Gatien-des-Bois Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gatien-des-bois/

Fête du bois Saint-Gatien-des-Bois 2022-06-25 was last modified: by Fête du bois Saint-Gatien-des-Bois Saint-Gatien-des-Bois 25 juin 2022 Calvados Saint-Gatien-des-Bois

Saint-Gatien-des-Bois Calvados