Musée de Plein Air, le samedi 4 septembre à 10:00

Ce samedi, Denys le tourneur sur bois du Musée de Plein Air vous propose de se rapprocher d’un élément naturel et noble : le bois. Venez en apprendre plus sur ce dernier au travers d’ateliers, de visites, d’expositions, de démonstrations et de rencontres avec des artisans qui le travaillent. • Expositions et démonstrations tout au long de la journée avec Denys Losfled, et ses invités, différents artisans du bois, dont Christian Coustenoble, notre ébéniste du Musée de Plein Air. Venez admirer l’art du tournage sur bois par les artisans présents à la fête. À la fois technique et créative, cette discipline saura vous époustoufler comme il se doit. • Atelier tissage et réalisation de stylos sur tour à bois avec la compagnie Sac à dès de 14h à 18h. Un atelier de tissage participatif pour réaliser une écharpe collective. Chaque participant pourra s’essayer à l’utilisation d’un métier à tisser manuel à 4 cadres, en faisant quelques rangs du tissu coopératif. Un deuxième métier à tisser est installé pour les enfants. L’atelier sera encadré par une animatrice compétente dans le tissage… • Visites guidées arbres d’une durée de 45 minutes avec notre animatrice nature à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Nos animatrices et guides seront également présentes sur le site. Vous retrouverez alors : – Des séances de contes à 13h et 15h – Rendez-vous chaumières à 10h30 et 16h30 – Jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h – Rendez-vous animaux à 11h30 et 17h – Visite guidée (1H30) à 14h – L’atelier familial de 14h à 17h30 Nos artisans du Musée seront également présents : Cécile la marionnettiste et Gaby le bourrelier. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement est exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 12 ans. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : •Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps). •Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle. •Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois). Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. PROTOCOLE SANITAIRE Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Le Musée est soumis à l’obligation du pass sanitaire – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans en lieu clos o obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. o recommandé dès 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Voir moins

Tarif plein 5€ / réduit 3€/ famille 15€/ gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés

Journée consacrée à l’élément naturel et noble : le bois

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T19:00:00