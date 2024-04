Fête du Bois de la Chapelle Brasserie Bois de la Chapelle Torcy, samedi 8 juin 2024.

Fête du Bois de la Chapelle Fête du Bois de la Chapelle Samedi 8 juin, 14h00 Brasserie Bois de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T23:59:00+02:00

15h : la balade du patrimoine organisée par l’office de tourisme

15h-18h : marché des producteurs

18h : apéro, os à moelle offert

19h : repas fermier

22h-2h : bal dansant années 8

Diverses animations au cours de la journée : balade en calèche, structure gonflable pour les enfants, jeux anciens, exposition de vieux tracteurs, visite de la brasserie…

Brasserie Bois de la Chapelle 8 rue Principale 62310 Torcy Torcy 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0650784826 »}]

Bière repas

Lindsay Catlin Look at me