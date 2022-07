Fête du bois Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Fête du bois

Rue de Condé Châtillon-Coligny Loiret

Rue de Condé Châtillon-Coligny Loiret

2022-09-11

Loiret Démonstrations d’artisans, marchands et professionnels du bois dans l’Orangerie & terrasse du château. Nombreux exposants et animations, buvette sur place. Fête du Bois Démonstrations d’artisans, marchands et professionnels du bois dans l’Orangerie & terrasse du château. Nombreux exposants et animations, buvette sur place. Bureau d’infos Touristiques Châtillon-Coligny

Châtillon-Coligny

