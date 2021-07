Fête du bois à la maison de la forêt Saint-Martin-en-Bresse, 5 septembre 2021, Saint-Martin-en-Bresse.

Fête du bois à la maison de la forêt 2021-09-05 14:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 Hameau de Perrigny – La maison de la forêt et du bocage 15 Route de Longbois

Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire Saint-Martin-en-Bresse

EUR 0 0 Derrière un arbre, il ne se cache pas seulement une forêt… Vous êtes tous allés au moins une fois en forêt et vous savez identifier du bois. Pour autant, le lien entre ce matériau et les « objets » bois qui nous entourent est loin d’être flagrant.

Rencontrez les hommes et les femmes qui œuvrent à la réalisation de ces objets. Menuisiers, charpentiers, restaurateurs de meubles tout en parcourant notre exposition avec ces objets en bois de notre quotidien

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16

Derrière un arbre, il ne se cache pas seulement une forêt… Vous êtes tous allés au moins une fois en forêt et vous savez identifier du bois. Pour autant, le lien entre ce matériau et les « objets » bois qui nous entourent est loin d’être flagrant.

Rencontrez les hommes et les femmes qui œuvrent à la réalisation de ces objets. Menuisiers, charpentiers, restaurateurs de meubles tout en parcourant notre exposition avec ces objets en bois de notre quotidien

dernière mise à jour : 2021-07-21 par