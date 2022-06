FÊTE DU BOEUF ET DU PASTORALISME Bouisse Bouisse Catégories d’évènement: Aude

Bouisse

FÊTE DU BOEUF ET DU PASTORALISME Bouisse, 9 juillet 2022, Bouisse. FÊTE DU BOEUF ET DU PASTORALISME

Bouisse Aude

2022-07-09 – 2022-07-09 Bouisse

Aude Bouisse La CCRLCM organise la première édition de la Fête du Bœuf et du Pastoralisme, afin de valoriser le travail de nos éleveurs et de nos producteurs locaux. Un programme divers et varié avec des dégustations, des visites, de la musique, des conférences… Une journée sous le signe de la ruralité et de la richesse de nos territoires ! Au programme :

– dès 10 H : marché des producteurs autour de l’église

– Durant la journée : visite du château de Bouisse, concert de polyphonies corses, conférence…

– 20 H : repas avec jeune boeuf grillé

– toute la journée : ferme vivante, animations pour les enfants… +33 4 68 70 06 58 https://www.ccrlcm.fr/agenda/fete-du-boeuf-et-du-pastoralisme Bouisse

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Bouisse Autres Lieu Bouisse Adresse Bouisse Aude Ville Bouisse lieuville Bouisse Departement Aude

Bouisse Bouisse Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouisse/

FÊTE DU BOEUF ET DU PASTORALISME Bouisse 2022-07-09 was last modified: by FÊTE DU BOEUF ET DU PASTORALISME Bouisse Bouisse 9 juillet 2022 Bouisse Aude

Bouisse Aude