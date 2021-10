Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor, Guingamp Fête du bocage et des sports de nature Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp Toute la journée, de nombreuses animations sports et nature ; grimpe d’arbres, parcours VTT, initiation à la Slackline, tir à l’arc. Nombreux jeux et animations sur le bocage : atelier construction d’abris à hérissons, atelier jouets buissonniers, animaux du bocage. Exposition photos. camille.robin@eau-et-rivieres.org +33 2 96 43 08 39 https://sportsetnature.org/ Toute la journée, de nombreuses animations sports et nature ; grimpe d’arbres, parcours VTT, initiation à la Slackline, tir à l’arc. Nombreux jeux et animations sur le bocage : atelier construction d’abris à hérissons, atelier jouets buissonniers, animaux du bocage. Exposition photos. Place du Champ-au-Roy Jardin public Guingamp

