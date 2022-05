Fête du Blé – La Nuit de la Fête du Blé Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleudihen-sur-Rance Côtes d’Armor Samedi : La Nuit de la Fête du Blé, ouverture 17h30

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Dinan Programme :

18h30 / 19h : P’tit Lion

19h15 / 20h45 : Spectacle « Tous à bord » par la compagnie Tacinelli

21h / 22h30 : Artistes années 80 (Julie Pietri, Partenaire Particulier, Santa Esmeralda ect…)

22h45 / 00h00 : GIM’S

00h15 / 01h45 : FEDER Dimanche : 44ème Fête du blé et des vieux métiers Matin :

10h45 : Messe en Plein Air sur le terrain.

12h : Restauration Après-midi :

14h30 : Défilé des Battous et des Artisans en Costumes du Temps

Danses Bretonnes avec Le Poudouvre et Les Alouettes de Pleudihen.

15h : Tout l’après-midi : Fauchage, Battage au Manège à Chevaux, Battage à la Batteuse en travers entraînée par la locomobile à vapeur, Lieuse entraînée par un tracteur, Fabrication du Cidre, du Beurre, de la farine de blé noir, des Confitures, des craquelins etc… Soir :

Souper des Battous

19h : Bal des battous gratuit animé par La Belle Famille dans la cour de la ferme.

