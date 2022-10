Fête du Biou Arbois, 2 septembre 2023, Arbois.

Le Biou est une très ancienne fête des vendanges, d’origine religieuse, dont on trouve les premières traces au XVIIe siècle, qui se déroule chaque année dans la ville d’Arbois, au cœur du vignoble jurassien. Elle est organisée le premier week-end de septembre, au moment de la fête de saint Just, le patron de la paroisse et des vignerons.

PROGRAMME 2022:

Fête du Biou et 78ème Anniversaire de la libération de la ville

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022

10h30 ▪ Visite guidée « Sur les chemins de Pasteur à Arbois », départ parvis de l’église St-Just – Gratuit

11h ▪ Inauguration exposition « Les 100 ans de la Couronne », hôtel de ville

14h ▪ Confection du biou et de la couronne par les vignerons à la Maison Vercel

18h ▪ Déambulation théâtrale « Pasteur l’hypothétique, la ballade du P’tit Louis », départ Maison

Pasteur – Gratuit sur réservation au 03 84 66 55 55

20h45 ▪ Retraite aux flambeaux avec les Sapeurs-Pompiers, départ statue Pasteur : lampions pour

les enfants, animation Biou’Z Musik jusqu’au stade municipal

Petite restauration et buvette par le Triangle d’Or Jura Foot

REPORTE ****22h ▪ Feux d’Artifice – spectacle pyromusical | Stade Municipal (entrée contrôlée – rue de Larney)****

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022

CÉRÉMONIE DU BIOU

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

11h30 ▪ Départ du défilé de la Maison Pasteur avec la participation exceptionnelle des

batteries-fanfares des Sapeurs-Pompiers du Jura et de Huttenheim (67) et du Pélican

11h45 ▪ Dépôt de la Couronne de raisins par la Fruitière Vinicole d’Arbois et la Société de Viticulture

d’Arbois au Monument aux Morts.

12h ▪ Apéritif offert par les vignerons de l’A.O.C ARBOIS, Parking Église Saint-Just

9h40 ▪ Départ du cortège de la Maison Vercel (rue de Courcelles)

10h ▪ Église Saint-Just : célébration de la Messe et offrande du Biou

ANIMATIONS

Dès 8h ▪ Concours « Arbois des peintres », inscriptions sur place rue de l’Hôtel de Ville

Toute ▪ Bureau temporaire : expo- vente souvenirs philatélique, hôtel de ville et boîte aux lettres

la journée parvis église St-Just

16h ▪ Concert gratuit des batteries-fanfares des Sapeurs-Pompiers du Jura et de Huttenheim (67)

et du Pélican | Esplanade de la statue Pasteur (repli Espace Pasteur)

18h ▪ Remise des prix du Concours « Arbois des peintres », Hôtel de Ville suivie du vernissage

TOUT LE WEEK-END

Musée de la Vigne et du Vin du Jura | Exposition temporaire « Docteur Microbe et Mister Virus, la Pasteur

attitude » : les microbes utiles à notre santé et la fermentation (vin, bière, yaourt…) | Entrée gratuite de 10h à 12h

et de 14h à 18h

Musée d’art Hôtel Sarret de Grozon | Exposition temporaire « Docteur Microbe et Mister Virus, la Pasteur

attitude » : les microbes pathogènes combattus par l’hygiène, la vaccination et les antibiotiques | Entrée

gratuite de 14h à 18h

Maison Louis Pasteur | Exposition « Pasteur, tu m’inspires ! » oeuvres d’artistes locaux inspirés par Pasteur

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Fête foraine dès le vendredi 20h30 Les jeux de hasard, l’emploi de pétards et de fusées sont interdits | Champ

de mars Stationnement interdit sur le champ de mars à partir du mercredi 31 août 17h

Marché déplacé sur la promenade des Tiercelines le vendredi 2 septembre

(Stationnement interdit sur la promenade des Tiercelines de 5h à 13h)

Dispositif de sécurité : Stationnement et circulation interdits de 7h à 15h : Avenue Pasteur, Rue de Courcelles, Grande Rue, Place de la Liberté, Rue de

l’Hôtel de Ville, Parking de l’Église Saint-Just, Avenue Delort. Seules les entrées sécurisées et contrôlées pourront accueillir les visiteurs, soit Rue de Faramand, Route de Lyon, Place de la liberté (côté Grande Rue Haute), Promenade des Tiercelines (Face à la statue Pasteur), Avenue Pasteur (à proximité de la maison Pasteur)

L’organisation de la Fête d’Arbois sera soumise aux autorisations préfectorales et aux règles sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. Programme non exhaustif susceptible d’évoluer.

+33 3 84 66 55 55 https://www.arbois.fr/evenements/fete-darbois-fete-du-biou-et-celebration-de-la-liberation-de-la-ville/

