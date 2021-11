Hauterives Hauterives Drôme, Hauterives Fête du Beaujolais nouveau Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Fête du Beaujolais nouveau Hauterives, 19 novembre 2021, Hauterives. Fête du Beaujolais nouveau Le Bistrot de la Fontaine 14 place de la Mairie Hauterives

2021-11-19 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-19 Le Bistrot de la Fontaine 14 place de la Mairie

Hauterives Drôme Hauterives Venez déguster le Beaujolais nouveau accompagné de châtaignes grillées, convivialité assurée! +33 6 08 56 46 11 Le Bistrot de la Fontaine 14 place de la Mairie Hauterives

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Le Bistrot de la Fontaine 14 place de la Mairie Ville Hauterives lieuville Le Bistrot de la Fontaine 14 place de la Mairie Hauterives