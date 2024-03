Fête du Beau Chaillac, samedi 27 juillet 2024.

Fête du Beau Chaillac Indre

Samedi

Découvrez l’association le RELAIS à travers son jardin: production écologique de légumes, de fruits et… de moments d’échanges et de convivialité lors de rencontres, de stages, de théâtre et de fêtes.

Venez participer à la fête du Beau ! Découvrez les jardins et l’exposition « Transmission » avec repas local et concert du groupe de musiques traditionnelles « Boutons Pressions », composé de 4 musiciens. En première partie de soirée, RELAIS innove avec la scène ouverte au Jardin à 18h (inscription avant le 15/07). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 18:00:00

fin : 2024-07-27

1 Le Beau (jardin)

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire

