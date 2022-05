Fête du Beau Chaillac Chaillac Catégories d’évènement: Chaillac

Chaillac Indre Chaillac Venez participer au Grand Jeu familial du Beau (qui se déroulera à travers le jardin, un moyen de le découvrir tout en s’amusant), suivi d’un chaleureux repas. Quand c’est beau on vient, quand c’est bon on y revient (pensez à réserver) Puis vient l’heure du concert avec le groupe Poplité. Découvrez l’association le RELAIS à travers son jardin: production écologique de légumes, de fruits et… de moments d’échanges et de convivialité lors de rencontres, de stages, de théâtre et de fêtes. +33 2 54 25 70 41 http://www.asso-relais.com/ Venez participer au Grand Jeu familial du Beau (qui se déroulera à travers le jardin, un moyen de le découvrir tout en s’amusant), suivi d’un chaleureux repas. Quand c’est beau on vient, quand c’est bon on y revient (pensez à réserver) Puis vient l’heure du concert avec le groupe Poplité. ©asso Relais – Chaillac

